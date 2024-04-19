«Пикник «Афиши» пройдет в Москве после пятилетнего перерыва

«Пикник «Афиши» пройдет в Москве впервые с 2019 года

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Музыкальный фестиваль «Пикник «Афиши» пройдет в августе в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили РБК в пресс-службе мероприятия.

В Москве фестиваль состоится 3 и 4 августа на территории спортивного комплекса «Лужники». Там же в 2004 году прошел первый «Пикник «Афиши». В последний раз фестиваль проводился в городе летом 2019 года.

Кроме того, «Пикник» впервые состоится в Петербурге. Мероприятие пройдет 10 и 11 августа на Елагином острове в Центральном парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова.

Генеральный директор «Афиши» Илья Альтшулер отметил, что в 2024 году «Афише» исполняется 25 лет, а «Пикнику «Афиши» — 20 лет. Он назвал грядущий фестиваль «долгожданной встречей единомышленников» и «возможностью посмотреть на современную культуру во всех ее проявлениях».

«Пикник «Афиши» — один из крупнейших российских музыкальных фестивалей на открытом воздухе. На последнем мероприятии, которое прошло в 2019 году на территории музея-заповедника «Коломенское» в Москве, выступили The Cure, Royal Blood, Баста, Антоха МС, «Дайте танк», «СБПЧ» и другие исполнители.

В 2020 и 2021 годах «Пикник «Афиши» не проводили из-за пандемии коронавируса. В 2022 году мероприятие не состоялось, поскольку его организаторы сочли «невозможным» его проведение «в нынешнем нестабильном мире». В 2023 году «Пикника «Афиши» также не было.