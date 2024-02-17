В Воронежской области отменили рок-фестиваль «Чернозем»
Рок-фестиваль «Чернозем» не пройдет в Воронежской области летом 2024 года, сообщает «TV Губерния».
«Коммерсантъ-Черноземье», передает со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что фестиваль отменили по причине высоких затрат на обеспечение безопасности и небольшой выбор рок-групп, которые могли бы принять участие.
Рок-фестиваль «Чернозем» с 2015 года проводили в Тамбовской области. В 2021 году мероприятие должно было пройти в Воронеже, однако его отменили ввиду антиковидных мер. В 2022 и 2023 годах фестиваль проводили на новой площадке.
В августе 2022 года группа «Сплин» исполнила на фестивале «Чернозем» песню «Выхода нет». Фронтмен коллектива Александр Васильев сказал, что она посвящается «группам «Машина времени» (лидер группы Андрей Макаревич признан иноагентом. — РБК), «Аквариум» (лидер группы Борис Гребенщиков признан иноагентом. — РБК), Tequilajazzz и всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам».
Васильев также сказал, что надеется на возвращение уехавших из страны артистов.
Месяцем ранее, в июле, организаторы фестиваля отменили выступления групп «Би-2» (вокалист Егор Бортник признан иноагентом. — РБК) и ДДТ, которые должны были стать хедлайнерами мероприятия. Они фигурировали в списке «нежелательных артистов», который в начале июля 2022 года опубликовала «Фонтанка».
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