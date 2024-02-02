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«Нашествие» отменили пятый год подряд

Рок-фестиваль «Нашествие» отменили пятый год подряд
Последний раз фестиваль «Нашествие» проходил в 2019-м. Затем его ежегодно переносили. В этот раз организаторы сообщили, что не смогут обеспечить безопасность зрителей, персонала и артистов. Теперь он планируется на лето 2025 года
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Рок-фестиваль «Нашествие» не состоится пятый год подряд, организаторы объявили о его переносе на 2025-й, говорится в сообщении в группе мероприятия во «ВКонтакте». Фестиваль организует «Наше радио».

«Особенно больно делать это в год 25-летия любимого фестиваля, но, увы, обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности для наших гостей, артистов и персонала — это невыполнимая задача, и мы не можем управлять рисками, связанными с проведением фестиваля в текущих условиях», — сказано в сообщении.

Организаторы также ответили на вопрос, почему другие фестивали проводятся, а «Нашестие» — нет: «Другие фестивали не собирают такое огромное количество гостей в одном месте».

Все приобретенные билеты можно будет использовать для посещения мероприятия в следующем году, желающие вернуть их могут сделать это через сайт refund.nashestvie.ru.

Калужский губернатор объявил об отмене фестиваля «Нашествие»
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Фото:Кристина Кормилицына / ТАСС


Где должен был проходить фестиваль и когда, на этот год не анонсировалось. В прошлом году предполагалось, что мероприятие пройдет с 26 по 28 июля в Калужской области. Губернатор Владислав Шапша объяснил отмену мероприятия тем, что «сейчас для «Нашествия» не то время», его проведение «вызвало много обсуждений среди жителей региона».

Первое «Нашествие» прошло в 1999 году. Последний фестиваль состоялся 20 лет спустя. В 2020-м его отменили из-за пандемии коронавируса, и с тех пор по тем или иным причинам он каждый год переносится.

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«Нашествие» музыкальный фестиваль
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