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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородом сбили 21 воздушную цель, одна женщина пострадала

Гладков: над Белгородом сбили 21 воздушную цель, пострадала женщина
Сюжет
Военная операция на Украине
Гладков уточнил, что в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом в поселке Разумное женщина получила ранение стопы. Ранее над Белгородской областью сбили 14 снарядов РСЗО Vampire
Фото: Вячеслав Гладков (Фото: Евгений Силантьев / ТАСС)
Фото: Вячеслав Гладков (Фото: Евгений Силантьев / ТАСС)

Система ПВО сбила 21 воздушную цель в небе над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его данным, в поселке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом повреждена кровля и разрушена одна из стен. «Пострадала женщина — у нее осколочное ранение левой стопы», — добавил Гладков. Врачи оказывают пострадавшей медицинскую помощь.

Губернатор добавил, что информация о последствиях воздушной атаки уточняется. Он не сказал, о каких конкретно воздушных целях идет речь, но в предыдущий раз ими стали снаряды, выпущенные из РСЗО Vampire. Об этом сообщило Минобороны в ночь на 18 апреля: тогда над Белгородской областью сбили 14 снарядов.

На фоне действия ракетной опасности в Белгороде объявлена опасность атаки беспилотников, она по-прежнему действует.

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Власти Белгородской области регулярно объявляют ракетную опасность, регион подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны Украины после начала военной операции. В начале апреля область также подверглась обстрелу из РСЗО Vampire, средства ПВО уничтожили десять снарядов над территорией региона.

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Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел Украина
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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