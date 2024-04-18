Над Белгородом сбили 21 воздушную цель, одна женщина пострадала

Гладков уточнил, что в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом в поселке Разумное женщина получила ранение стопы. Ранее над Белгородской областью сбили 14 снарядов РСЗО Vampire

Фото: Вячеслав Гладков (Фото: Евгений Силантьев / ТАСС)

Система ПВО сбила 21 воздушную цель в небе над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его данным, в поселке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом повреждена кровля и разрушена одна из стен. «Пострадала женщина — у нее осколочное ранение левой стопы», — добавил Гладков. Врачи оказывают пострадавшей медицинскую помощь.

Губернатор добавил, что информация о последствиях воздушной атаки уточняется. Он не сказал, о каких конкретно воздушных целях идет речь, но в предыдущий раз ими стали снаряды, выпущенные из РСЗО Vampire. Об этом сообщило Минобороны в ночь на 18 апреля: тогда над Белгородской областью сбили 14 снарядов.

На фоне действия ракетной опасности в Белгороде объявлена опасность атаки беспилотников, она по-прежнему действует.

Власти Белгородской области регулярно объявляют ракетную опасность, регион подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны Украины после начала военной операции. В начале апреля область также подверглась обстрелу из РСЗО Vampire, средства ПВО уничтожили десять снарядов над территорией региона.