Си и Шольц обсудили Украину и не поддержали применение ядерного оружия
Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече в Пекине обсудили конфликт на Украине, передает «Синьхуа».
Также политики заявили, что не поддерживают атаки на ядерные объекты, которые используются в мирных целях, и выступили против применения ядерного оружия.
Чтобы не допустить разрастания конфликта на Украине, выхода его из-под контроля и добиться урегулирования в кратчайшие сроки, все стороны должны работать сообща, подчеркнул Си Цзиньпин.
«Мы должны сосредоточиться на <...> [обеспечении] мира и стабильности и не преследовать корыстных интересов. Во-вторых, нам необходимо охладить ситуацию, а не подливать масла в огонь. В-третьих, мы должны накопить условия для восстановления мира и избежать дальнейшего обострения конфликтов», — сказал он, также отметив необходимость снизить негативное влияние конфликта на мировую экономику.
Китай не участвует в конфликте на Украине, но продвигает идею о мирных переговорах, продолжил Си.
«Китай <...> поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех вариантов мира», — сказал председатель республики.
Пекин готов сотрудничать в этом вопросе со всеми участвующими сторонами, включая Германию, отметил он.
Также политики обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки. В частности, они обсудили палестино-израильский конфликт.
На встрече Шольца и Си Цзиньпина присутствовал глава МИД Китая Ван И.
Шольц прибыл в Китай с трехдневным визитом. 14 апреля он побывал в Чунцине, на следующий день — в Шанхае. На третий, последний, день поездки канцлер встретился с Си Цзиньпином.
Основной темой переговоров должно было стать экономическое взаимодействие между странами. Шольц отмечал, что собирался обсудить с главой Китая мирное урегулирование на Украине.
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