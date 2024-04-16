Си Цзиньпин и Шольц обсудили Украину и не поддержали применение ядерного оружия

Си и Шольц обсудили Украину и не поддержали применение ядерного оружия

Политики подчеркнули, что выступают против использования ядерного оружия и ударов по ядерным объектам, которые используются в мирных целях. На встрече обсуждалась Украина, Си Цзиньпин отметил поддержку Китаем мирной конференции

Олаф Шольц и Си Цзиньпин (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече в Пекине обсудили конфликт на Украине, передает «Синьхуа».

Также политики заявили, что не поддерживают атаки на ядерные объекты, которые используются в мирных целях, и выступили против применения ядерного оружия.

Чтобы не допустить разрастания конфликта на Украине, выхода его из-под контроля и добиться урегулирования в кратчайшие сроки, все стороны должны работать сообща, подчеркнул Си Цзиньпин.

«Мы должны сосредоточиться на <...> [обеспечении] мира и стабильности и не преследовать корыстных интересов. Во-вторых, нам необходимо охладить ситуацию, а не подливать масла в огонь. В-третьих, мы должны накопить условия для восстановления мира и избежать дальнейшего обострения конфликтов», — сказал он, также отметив необходимость снизить негативное влияние конфликта на мировую экономику.

Китай не участвует в конфликте на Украине, но продвигает идею о мирных переговорах, продолжил Си.

«Китай <...> поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех вариантов мира», — сказал председатель республики.

Пекин готов сотрудничать в этом вопросе со всеми участвующими сторонами, включая Германию, отметил он.

Также политики обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки. В частности, они обсудили палестино-израильский конфликт.

На встрече Шольца и Си Цзиньпина присутствовал глава МИД Китая Ван И.

Шольц прибыл в Китай с трехдневным визитом. 14 апреля он побывал в Чунцине, на следующий день — в Шанхае. На третий, последний, день поездки канцлер встретился с Си Цзиньпином.

Основной темой переговоров должно было стать экономическое взаимодействие между странами. Шольц отмечал, что собирался обсудить с главой Китая мирное урегулирование на Украине.