 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Си и Шольц обсудили Украину и не поддержали применение ядерного оружия

Си Цзиньпин и Шольц обсудили Украину и не поддержали применение ядерного оружия
Сюжет
Военная операция на Украине
Политики подчеркнули, что выступают против использования ядерного оружия и ударов по ядерным объектам, которые используются в мирных целях. На встрече обсуждалась Украина, Си Цзиньпин отметил поддержку Китаем мирной конференции
Олаф Шольц и Си Цзиньпин
Олаф Шольц и Си Цзиньпин (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече в Пекине обсудили конфликт на Украине, передает «Синьхуа».

Также политики заявили, что не поддерживают атаки на ядерные объекты, которые используются в мирных целях, и выступили против применения ядерного оружия.

Чтобы не допустить разрастания конфликта на Украине, выхода его из-под контроля и добиться урегулирования в кратчайшие сроки, все стороны должны работать сообща, подчеркнул Си Цзиньпин.

«Мы должны сосредоточиться на <...> [обеспечении] мира и стабильности и не преследовать корыстных интересов. Во-вторых, нам необходимо охладить ситуацию, а не подливать масла в огонь. В-третьих, мы должны накопить условия для восстановления мира и избежать дальнейшего обострения конфликтов», — сказал он, также отметив необходимость снизить негативное влияние конфликта на мировую экономику.

Шольц встретился с Си Цзиньпином в Пекине
Политика
Олаф Шольц и Си Цзиньпин (справа)

Китай не участвует в конфликте на Украине, но продвигает идею о мирных переговорах, продолжил Си.

«Китай <...> поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех вариантов мира», — сказал председатель республики.

Пекин готов сотрудничать в этом вопросе со всеми участвующими сторонами, включая Германию, отметил он.

Также политики обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки. В частности, они обсудили палестино-израильский конфликт.

На встрече Шольца и Си Цзиньпина присутствовал глава МИД Китая Ван И.

Шольц прибыл в Китай с трехдневным визитом. 14 апреля он побывал в Чунцине, на следующий день — в Шанхае. На третий, последний, день поездки канцлер встретился с Си Цзиньпином.

Основной темой переговоров должно было стать экономическое взаимодействие между странами. Шольц отмечал, что собирался обсудить с главой Китая мирное урегулирование на Украине.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Си Цзиньпин Китай Украина Олаф Шольц Германия
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Шольц Олаф фото

Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Материалы по теме
Шольц встретился с Си Цзиньпином в Пекине
Политика
Зачем Олаф Шольц перед поездкой в Китай завел аккаунт в TikTok
Политика
Си Цзиньпин встретился с бывшим президентом Тайваня Ма Инцзю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 99,79 (+0,07) Инвестиции, 15 апр, 16:28 Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 93,59 (+0,15) Инвестиции, 15 апр, 16:28
Московская биржа запустила индекс IPO Инвестиции, 11:28
Эксперты Citi предсказали рост цен на золото до $3000 за унцию Инвестиции, 11:21
Тегеран пообещал пустить дипломатов к захваченному российскому моряку Политика, 11:19
Сальдо заявил о ликвидации десанта ВСУ на занятом Украиной берегу Днепра Политика, 11:18
Сделка сорвалась. Как взыскать убытки за это или защититься от претензий Pro, 11:18
В мэрии рассказали о ходе строительства станции метро «Вавиловская» Город, 11:17
Над Белгородом сбили три украинских беспилотника Общество, 11:16
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
С террасами и патио: какую квартиру можно купить в центре Петербурга РБК и ПИК, 11:10
«Ъ» сообщил о переговорах «Сбера» о покупке «Нетологии» Бизнес, 11:08
Суд заочно арестовал автора книги «Вся кремлевская рать» Политика, 11:02
Акции «Русала» упали из-за опасений сокращения экспорта после санкций Инвестиции, 10:57
ФСБ показала допрос подозреваемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ Политика, 10:56
«Мегамаркет» предложил своим продавцам бонусы и повышенный кешбэк Отрасли, 10:53
Умер призер Олимпиады по спортивной ходьбе Владимир Андреев Спорт, 10:52