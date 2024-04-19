Командир катапультировал штурманов и помощника с падающего ТУ-22М3

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Некоторые члены экипажа ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3, который упал на Ставрополье, катапультировались с борта, сообщил в телеграм-канале глава региона Владимир Владимиров.

По его информации, двоих летчиков быстро нашли в поле, их привезли в больницу, их жизни ничего не угрожает. Третьего члена экипажа сразу обнаружили мертвым. Поиски четвертого продолжаются.

По данным Mash, командир самолета принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. Сам остался в кабине и уводил машину от жилых домов.

По словам Владимирова, самолет упал на территории Красногвардейского округа. Последний расположен на севере края, рядом с Ростовской областью и Калмыкией.

Как уточняли в Минобороны, Ту-22М3 возвращался на аэродром после выполнения боевого задания, боекомплекта на борту не было. Причиной аварии могла стать техническая неисправность, заявило министерство.