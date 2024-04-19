Командир катапультировал штурманов и помощника с падающего ТУ-22М3
Некоторые члены экипажа ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3, который упал на Ставрополье, катапультировались с борта, сообщил в телеграм-канале глава региона Владимир Владимиров.
По его информации, двоих летчиков быстро нашли в поле, их привезли в больницу, их жизни ничего не угрожает. Третьего члена экипажа сразу обнаружили мертвым. Поиски четвертого продолжаются.
По данным Mash, командир самолета принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. Сам остался в кабине и уводил машину от жилых домов.
По словам Владимирова, самолет упал на территории Красногвардейского округа. Последний расположен на севере края, рядом с Ростовской областью и Калмыкией.
Как уточняли в Минобороны, Ту-22М3 возвращался на аэродром после выполнения боевого задания, боекомплекта на борту не было. Причиной аварии могла стать техническая неисправность, заявило министерство.
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. В серийное производство модель запустили в 1978 году, с тех пор самолет неоднократно модернизировался. Экипаж Ту-22М3 состоит из четырех человек.
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