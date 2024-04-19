 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Командир катапультировал штурманов и помощника с падающего ТУ-22М3

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: VVV5807 / Telegram
Фото: VVV5807 / Telegram

Некоторые члены экипажа ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3, который упал на Ставрополье, катапультировались с борта, сообщил в телеграм-канале глава региона Владимир Владимиров.

По его информации, двоих летчиков быстро нашли в поле, их привезли в больницу, их жизни ничего не угрожает. Третьего члена экипажа сразу обнаружили мертвым. Поиски четвертого продолжаются.

Один из летчиков разбившегося на Ставрополье Ту-22М3 погиб
Политика
Фото:VVV5807 / Telegram

По данным Mash, командир самолета принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. Сам остался в кабине и уводил машину от жилых домов.

По словам Владимирова, самолет упал на территории Красногвардейского округа. Последний расположен на севере края, рядом с Ростовской областью и Калмыкией.

Как уточняли в Минобороны, Ту-22М3 возвращался на аэродром после выполнения боевого задания, боекомплекта на борту не было. Причиной аварии могла стать техническая неисправность, заявило министерство.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. В серийное производство модель запустили в 1978 году, с тех пор самолет неоднократно модернизировался. Экипаж Ту-22М3 состоит из четырех человек.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Материалы по теме
Глава Ставрополья рассказал о состоянии летчиков после крушения самолета
Общество
Губернатор сообщил о падении самолета в Ставропольском крае
Политика
Минобороны назвало возможную причину падения Ту-22М3 на Ставрополье
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 100,53 (+0,25) Инвестиции, 18 апр, 16:37 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 94,09 (-0,23) Инвестиции, 18 апр, 16:37
Курс доллара упал ниже ₽93 впервые с 10 апреля Инвестиции, 15:58
«Аэрофлот» отменил рейс в Дубай из-за ограничения в работе аэропорта Общество, 15:48
ФСБ сообщила о распространявшем вредное ПО в Telegram москвиче Технологии и медиа, 15:43
СК попросил суд арестовать курьера из дела о подрыве машины Прозорова Политика, 15:35
Российский фигурист Коляда будет работать тренером в Китае Спорт, 15:31
В Париже мужчина пришел в консульство Ирана и угрожает устроить взрыв Политика, 15:31
Мэр Харькова отверг необходимость эвакуации города Политика, 15:28
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Почти половина россиян планируют снимать жилье посуточно во время отпуска Недвижимость, 15:27
Россияне вдвое сократили интерес к жилью в Турции, но сохранили лидерство Недвижимость, 15:23
Бывший футболист «Зенита» рассказал о рекордных премиальных в карьере Спорт, 15:21
В Москве закрыли все парки из-за предупреждения о штормовом ветре Общество, 15:01
Лавров назвал Швейцарию неподходящим местом для диалога по Украине Политика, 14:59
Выдачи микрозаймов слишком закредитованным россиянам резко упали Финансы, 14:58
Трейдеры криптовалют потеряли $270 млн на ликвидациях перед халвингом Крипто, 14:58