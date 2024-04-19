 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Один из летчиков разбившегося на Ставрополье Ту-22М3 погиб

Один из летчиков разбившегося в Ставропольском крае ракетоносца Ту-22М3 погиб
Сюжет
Военная операция на Украине
Российский ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае этим утром. Минобороны сообщало, что он возвращался на аэродром после выполнения боевого задания, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность
Фото: VVV5807 / Telegram
Фото: VVV5807 / Telegram

Один из четырех летчиков разбившегося в Ставропольском крае ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 погиб, поиски еще одного продолжаются, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

«Получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолетом в Красногвардейском округе. К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются», — написал он.

О крушении бомбардировщика Владимиров сообщил этим утром. По его словам, самолет упал на территории Красногвардейского округа. Последний расположен на севере края, рядом с Ростовской областью и Калмыкией.

Как уточняли в Минобороны, Ту-22М3 возвращался на аэродром после выполнения боевого задания, боекомплекта на борту не было. Причиной аварии могла стать техническая неисправность, заявило министерство.

Владимиров позже сообщил, что трех летчиков, которые успели катапультироваться, нашли живыми. Двое из них были доставлены в больницы.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. В серийное производство модель запустили в 1978 году, с тех пор самолет неоднократно модернизировался. Экипаж Ту-22М3 состоит из четырех человек.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Ту-22М3 авиакатастрофа Минобороны летчик Военная операция на Украине
Материалы по теме
Глава Ставрополья рассказал о состоянии летчиков после крушения самолета
Общество
Двух летчиков упавшего в Ставрополье Ту-22М3 доставили в больницы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 100,53 (+0,25) Инвестиции, 18 апр, 16:37 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 94,09 (-0,23) Инвестиции, 18 апр, 16:37
В Москве завели новое дело о госизмене Политика, 11:19
Что нужно сегодня для успешной работы в e-com РБК и Яндекс Реклама, 11:13
Губернатор Ставрополья исключил угрозу жизни летчикам упавшего Ту-22М3 Общество, 11:09
Внутренний рынок конечен. Где ждут российские IТ-решения Pro, 10:59
В Кельне снова начали дело о пропаже экс-владельца OBI Хауба Общество, 10:59
Reuters узнал, что Иран не будет «немедленно реагировать» на ночную атаку Политика, 10:57
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:56
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Башкирии погибли пять человек в аварии с поливальной машиной Общество, 10:49
СК провел обыски у журналистки «Фонтанки» Общество, 10:48
В Мексике футболиста отстранили за попытку помешать сопернику лазером Спорт, 10:43
Иран заявил об отсутствии ущерба от последней израильской атаки Политика, 10:42
Сбербанк назвал топ-5 самых торгуемых среди своих клиентов акций Инвестиции, 10:29
Есть ли у рупии шанс стать мировой валютой — The Economist Pro, 10:29
В Литве начались военные учения США «Удар меча» Политика, 10:25