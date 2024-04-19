Один из летчиков разбившегося в Ставропольском крае ракетоносца Ту-22М3 погиб

Один из летчиков разбившегося на Ставрополье Ту-22М3 погиб

Российский ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае этим утром. Минобороны сообщало, что он возвращался на аэродром после выполнения боевого задания, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность

Фото: VVV5807 / Telegram

Один из четырех летчиков разбившегося в Ставропольском крае ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 погиб, поиски еще одного продолжаются, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

«Получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолетом в Красногвардейском округе. К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются», — написал он.

О крушении бомбардировщика Владимиров сообщил этим утром. По его словам, самолет упал на территории Красногвардейского округа. Последний расположен на севере края, рядом с Ростовской областью и Калмыкией.

Как уточняли в Минобороны, Ту-22М3 возвращался на аэродром после выполнения боевого задания, боекомплекта на борту не было. Причиной аварии могла стать техническая неисправность, заявило министерство.

Владимиров позже сообщил, что трех летчиков, которые успели катапультироваться, нашли живыми. Двое из них были доставлены в больницы.