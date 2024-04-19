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Удар Ирана по Израилю ,  
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Кремль счел преждевременными комментарии удара Израиля по Ирану

Песков назвал преждевременными комментарии удара Израиля по Ирану
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Комментировать ответный удар Израиля по Ирану еще рано из-за недостатка официальной информации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока, собственно, не было никаких официальных заявлений со стороны Израиля, поэтому мы эту информацию изучаем. Пока считаем преждевременным давать какие-то комментарии, не понимая деталей», — сказал он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает за сдержанность сторон, чтобы избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

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Фото: IDF / Getty Images

О том, что Израиль нанес удар по Ирану, ночью 19 апреля сообщили ABC, CBS, CNN и Fox News со ссылкой на источники среди американских чиновников. Собеседник Fox News назвал действия израильской армии «ограниченными».

Системы ПВО сработали в нескольких регионах Ирана. Позднее The New York Times со ссылкой на иранских чиновников сообщила, что Израиль атаковал военную авиабазу неподалеку от города Исфахан. По данным IRNA, ночная атака не нанесла ущерба.

Удар стал ответом на атаку Ирана в ночь на 14 апреля. Тогда по Израилю выпустили около 300 беспилотников и ракет, военные сообщили о поражении 99% объектов. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это объявлением войны.

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