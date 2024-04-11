Погода в Петербурге побила рекорд 1890 года

Приморский парк Победы в Санкт-Петербурге (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

В Петербурге 10 апреля был установлен абсолютный температурный рекорд. Об этом сообщил РБК начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Воздух в городе прогрелся до плюс 21,5 градуса, что необычно тепло для первой половины апреля. Однако, по словам Варакина, эта погода постепенно изменится.

Прогнозируется, что температура начнет снижаться к воскресенью-понедельнику 14-15 апреля. Ожидается возвращение к более типичным для этого периода значениям — около плюс 17-18 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее написал в своем телеграм-канале, что в Петербурге 10 апреля был установлен тройной рекорд. Во-первых, это новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 10 апреля. Он оказался на 4,8 градуса выше прежнего рекорда, который держался с 1890 года.

Во-вторых, это самая высокая температура воздуха, зафиксированная в Петербурге с начала 2024 года. И в-третьих, теперь 10 апреля — это самая ранняя дата в метеорологической истории Петербурга с температурой выше плюс 20 градусов. До этого такой датой было 12 апреля.