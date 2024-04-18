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Военная операция на Украине ,  
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Вице-канцлер Германии Роберт Хабек прибыл в Киев с необъявленным визитом

Сюжет
Военная операция на Украине
Роберт Хабек
Роберт Хабек (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек прибыл в Киев с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса, об этом сообщает ZEIT Online.

Во время своего визита министр экономики также хочет подготовить конференцию в Берлине в июне по восстановлению Украины. В составе делегации Хабека Хельмут Раух, глава оборонной компании Diehl Defense, производящей систему ПВО ЗРК IRIS-T-SLM, а также президент Федеральной ассоциации солнечной промышленности Йорг Мариус Эбель.

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Хабек хочет встретиться в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, вице-премьером и министром экономики Юлией Свириденко и министром энергетики Германом Галущенко. Затем Роберт Хабек отправится в Молдову, где он хочет встретиться, в частности, с премьер-министром Дорином Речаном.

Министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек уже приезжал в Киев ровно год назад. Тогда он приезжал с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса для переговоров о восстановлении Украины и сотрудничестве в области энергетики. Это была его первая поездка на Украину после начала военных действий и первая в качестве федерального министра.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

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