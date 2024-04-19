Губернатор Ставрополья исключил угрозу жизни летчикам упавшего Ту-22М3
Угрозы для жизни двоих летчиков упавшего в Ставропольском крае Ту-22М3 нет, сообщил ставропольский губернатор Владимир Владимиров.
«Врачи делают все необходимое», — написал он в телеграм-канале. Глава региона уточнил, что в ближайшее время их перевезут в военный госпиталь в другую область.
Ранее Владимиров сообщил о гибели одного из четырех членов экипажа. Он добавил, что поиски последнего продолжаются.
Самолет упал утром 19 апреля в поле в Красногвардейском округе. По словам губернатора, разрушений на земле нет. Минобороны назвало предварительной причиной инцидента техническую неисправность. Там уточнили, что Ту-22М3 возвращался на аэродром после выполнения боевого задания, боекомплекта на борту не было.
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