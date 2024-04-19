Украинский военный сдался в российский плен, помахав дрону

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Украинский военный Виталий Федорчук сдался в российский плен через беспилотный летательный аппарат. Видеозапись с заявлениями самого военнопленного распространило Минобороны России.

Мужчина помахал руками дрону, и беспилотник сопроводил его до позиций российских вооруженных сил.

Он рассказал, что командование направило его на позицию, куда сложно было добраться, люди по дороге часто погибали. «Нас забросали сбросами, моих товарищей «задвухсотило» (погибли, от кодировки «груз 200» — груз с телом военнослужащего. — РБК). У меня шансов не оставалось, я просто банально помахал руками в дрон, чтобы хотя бы попасть в плен и выжить. Меня сопроводил дрон до русских позиций и там меня приняли», — рассказал Федорчук.

По его словам, в плену к нему «отношение нормальное».

На прошлой неделе с 6 по 12 апреля в плен России сдался 21 украинский военнослужащий, сообщило в ежедневной сводке российское Минобороны. Неделей раньше пленили семь украинских военных.

12 апреля Россия и Украина обменялись телами погибших. Киеву вернули тела 99 погибших служащих ВСУ. По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, 77 украинцев погибли в боях на донецком направлении, 20 — на запорожском и двое на харьковском.