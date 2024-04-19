Двух летчиков упавшего в Ставрополье Ту-22М3 доставили в больницы

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В Ставропольском крае эвакуировали третьего летчика, который катапультировался с упавшего в Красногвардейском округе самолета. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

«С места происшествия эвакуирован еще один летчик, живой. Ведется поиск четвертого члена экипажа», — написал глава региона в телеграм-канале. Он также добавил, что двух летчиков, которых нашли ранее, доставили в больницы.

Инцидент произошел утром 19 апреля. Минобороны уточнило, что в поле упал ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, который возвращался на аэродром после выполнения боевого задания. Причиной аварии могла стать техническая неисправность, добавили в ведомстве. На борту не было боекомплекта.