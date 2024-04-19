Двух летчиков упавшего в Ставрополье Ту-22М3 доставили в больницы
В Ставропольском крае эвакуировали третьего летчика, который катапультировался с упавшего в Красногвардейском округе самолета. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
«С места происшествия эвакуирован еще один летчик, живой. Ведется поиск четвертого члена экипажа», — написал глава региона в телеграм-канале. Он также добавил, что двух летчиков, которых нашли ранее, доставили в больницы.
Инцидент произошел утром 19 апреля. Минобороны уточнило, что в поле упал ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, который возвращался на аэродром после выполнения боевого задания. Причиной аварии могла стать техническая неисправность, добавили в ведомстве. На борту не было боекомплекта.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники