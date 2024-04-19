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Глава Ставрополья рассказал о состоянии летчиков после крушения самолета

Летчиков с упавшего в Ставропольском крае самолета нашли живыми
Фото: VVV5807 / Telegram
Фото: VVV5807 / Telegram

Двое летчиков с военного самолета, который потерпел крушение в Ставропольском крае, найдены живыми, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в телеграм-канале.

«Найдены двое летчиков с самолета, который упал в Красногвардейском округе. Они живы, везем в больницу», — написал глава региона. На место происшествия выехали оперативные службы.

Самолет упал утром 19 апреля в поле. По словам губернатора, разрушений на земле нет. Позднее Минобороны уточнило, что упал самолет Ту-22М3 ВКС России. В ведомстве назвали предварительной причиной техническую неисправность. Поиск одного летчика продолжается.

Красногвардейский район расположен на северо-западе Ставрополья, он граничит с Ростовской областью, Краснодарским краем и Калмыкией.

Губернатор сообщил о падении самолета в Ставропольском крае
Политика
Упавший Ту-22М3

В середине марта 2024 года в Магаданской области разбился вертолет Ми-8, перевозивший работников золоторудного месторождения. На борту были 20 человек, один из них погиб, еще двое пострадали.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, причиной крушения стала неисправность двигателя. Следователи завели дело по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Теги
Ставропольский край самолет авиакатастрофа летчики
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