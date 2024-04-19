Economist сообщил о способном долететь до Сибири украинском дроне
На Украине разработали беспилотник, который способен пролететь около 3 тыс. км и добраться до Сибири, сообщил британский журнал The Economist.
The Economist отмечает, что Украина инвестировала сотни миллионов долларов в беспилотники большой дальности, способные искать и поражать удаленные цели. На данный момент такие дроны производят «полдюжины фирм», пишет журнал.
13 апреля президенту Украины Владимиру Зеленскому представили новый беспилотник с дальностью полета более 100 км. Дрон-камикадзе работает на электрическом двигателе и запускается с катапульты. На беспилотник можно установить боевую часть весом до 3 кг. Максимальная скорость аппарата не превышает 180 км/ч.
Газета «Украинская правда» уточнила, что в паре с новым дроном-камикадзе работает беспилотник-ретранслятор, который занимается поиском целей и фиксацией последствий ударов.
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