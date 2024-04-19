Шмыгаль назвал сроки получения оружия после одобрения пакета помощи США
Поставки оружия на Украину начнутся в течение нескольких недель после того, как конгресс США одобрит законопроект о военной помощи, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Вашингтон, передает Reuters.
По словам Шмыгаля, официальные лица США и Белого дома заверили украинскую делегацию, что поставки оружия начнутся в течение нескольких недель, а не месяцев, как только конгресс США одобрит пакет помощи в размере $60,8 млрд.
«Мы надеемся, что это займет несколько дней, но не более недели», — заявил глава украинского правительства.
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