 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Шмыгаль назвал сроки получения оружия после одобрения пакета помощи США

Шмыгаль: США поставят Украине оружие в течение недель после одобрения помощи США

Поставки оружия на Украину начнутся в течение нескольких недель после того, как конгресс США одобрит законопроект о военной помощи, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Вашингтон, передает Reuters.

По словам Шмыгаля, официальные лица США и Белого дома заверили украинскую делегацию, что поставки оружия начнутся в течение нескольких недель, а не месяцев, как только конгресс США одобрит пакет помощи в размере $60,8 млрд.

«Мы надеемся, что это займет несколько дней, но не более недели», — заявил глава украинского правительства.

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 100,53 (+0,25) Инвестиции, 18 апр, 16:37 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 94,09 (-0,23) Инвестиции, 18 апр, 16:37
Шмыгаль назвал сроки получения оружия после одобрения пакета помощи США Политика, 04:57
ABC сообщил о ракетном ударе Израиля по Ирану Политика, 04:52
Арабские дипломаты покинули Совбез ООН во время выступления Израиля Политика, 04:46
Пьяный житель ЕАО ранил полицейских огнем из ружья Общество, 04:25
ФБР увидела риск «сокрушительного удара» от хакеров «Вольт Тайфун» Политика, 03:57
Вильфанд спрогнозировал снежинки и мокрый снег в Подмосковье Город, 03:52
«Москвич» оценил риск банкротства из-за иска гонконгской компании о долге Бизнес, 03:39
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
«Башнефть» установила ограждения от дронов на нефтезаводах Бизнес, 03:33
Россияне разделились в вопросе представления партиями их интересов Политика, 02:58
В Павлограде прогремели взрывы Политика, 02:50
Краснов назвал очевидным украинский след в теракте в «Крокусе» Политика, 02:15
Киев объяснил идею отправлять на передовую осужденных за убийство Политика, 02:12
Определились все полуфинальные пары Лиги Европы Спорт, 01:50
Определились все полуфинальные пары Лиги Европы Спорт, 01:50