Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться

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Жителям 18 населенных пунктов Белозерского округа Курганской области необходимо превентивно эвакуироваться из-за риска подтопления, сообщила пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.

В зоне подтопления находятся села Белозерское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Памятное, Рычково, Кошкино, Гагарье, а также деревни Иковское, Екимово, Волосникова, Редькино, Русаково, Охотино, Малый Заполой, Корюкино и Масляная.

«Сейчас есть время собрать вещи и документы, пристроить домашних животных», — отметили в администрации. Власти рекомендовали отвезти детей, пожилых и маломобильных граждан в пункты временного размещения или к родственникам. Остальных граждан также призвали эвакуироваться заранее.

«Нужно быть готовыми к эвакуации жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу, в случае дальнейшего интенсивного роста воды», — добавили в правительстве региона.

Если уровень воды в этих населенных пунктах резко поднимется, подвалы и первые этажи домов, расположенных на первой линии на левом береге, могут быть затоплены. Гражданам рекомендовали договориться с соседями с верхних этажей о переносе вещей в их квартиры.

По состоянию на 22:00 по местному времени (20:00 мск) 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 999 см. В районе поселка Кулацкого и микрорайона Смолино вода превысила отметку 10 м. В Кетовском округе в районе деревни Санаторная уровень воды выше 11 м.

В регионе с 8 апреля действует режим ЧС. Губернатор Вадим Шумков призвал местных жителей «не испытывать судьбу» и не оставаться на подтопляемых территориях.