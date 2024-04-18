 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Наводнения в России ,  
0 

Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться

Жителей 18 сел и деревень Курганской области призвали к превентивной эвакуации
Сюжет
Наводнения в России
Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / ТАСС
Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / ТАСС

Жителям 18 населенных пунктов Белозерского округа Курганской области необходимо превентивно эвакуироваться из-за риска подтопления, сообщила пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.

В зоне подтопления находятся села Белозерское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Памятное, Рычково, Кошкино, Гагарье, а также деревни Иковское, Екимово, Волосникова, Редькино, Русаково, Охотино, Малый Заполой, Корюкино и Масляная.

«Сейчас есть время собрать вещи и документы, пристроить домашних животных», — отметили в администрации. Власти рекомендовали отвезти детей, пожилых и маломобильных граждан в пункты временного размещения или к родственникам. Остальных граждан также призвали эвакуироваться заранее.

«Нужно быть готовыми к эвакуации жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу, в случае дальнейшего интенсивного роста воды», — добавили в правительстве региона.

Если уровень воды в этих населенных пунктах резко поднимется, подвалы и первые этажи домов, расположенных на первой линии на левом береге, могут быть затоплены. Гражданам рекомендовали договориться с соседями с верхних этажей о переносе вещей в их квартиры.

В Курганской области призвали к эвакуации жителей 21 населенного пункта
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

По состоянию на 22:00 по местному времени (20:00 мск) 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 999 см. В районе поселка Кулацкого и микрорайона Смолино вода превысила отметку 10 м. В Кетовском округе в районе деревни Санаторная уровень воды выше 11 м.

В регионе с 8 апреля действует режим ЧС. Губернатор Вадим Шумков призвал местных жителей «не испытывать судьбу» и не оставаться на подтопляемых территориях.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Курганская область эвакуация паводки река Тобол
Материалы по теме
Уровень реки Тобол в Курганской области достиг 970 см
Общество
В Курганской области ограничили движение грузовиков по трассе «Иртыш»
Общество
В Курганской области призвали к эвакуации жителей 21 населенного пункта
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 100,53 (+0,25) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 94,09 (-0,23) Инвестиции, 16:37
ТАСС узнал об объявлении в розыск подозреваемого в убийстве на парковке Общество, 23:09
Врач рассказала о состоянии девочки с «маской Бэтмена» перед операцией Общество, 22:57
Пентагон впервые показал кадры боя человека с управляемым ИИ истребителем Политика, 22:27
Reuters сообщил об ужесточении выезда за рубеж для российских чиновников Политика, 22:25
Пермский чиновник уволился после фразы сына «На хрена мне Пермь» Политика, 22:11
Фон дер Ляйен рассказала об утечке капитала из Европы в США Экономика, 22:09
Украина потребовала отстранить 15 россиян от чемпионата Европы по дзюдо Спорт, 21:58
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Меликов вступился за полицию Дагестана после инцидента с главой МЧС Чечни Политика, 21:53
Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться Общество, 21:36
Почему республиканцы взбунтовались против помощи Украине и Израилю Политика, 21:27
Яромир Ягр в 52 года забил первый гол в сезоне Спорт, 21:24
Столтенберг предложил Украине самой обеспечить себя солдатами Политика, 21:14
В Крыму провели операцию против группировки «Белая масть» Политика, 21:07
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 21:06