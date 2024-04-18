Путин спросил у губернатора Чибиса о его состоянии после нападения
Президент России Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом поинтересовался состоянием его здоровья после нападения.
Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля
«Как себя чувствуете?» — спросил президент.
«Восстанавливаюсь, но уже на рабочем месте, в рабочем режиме», — ответил Чибис.
Нападение на губернатора произошло 4 апреля. Мужчина с ножом ранил Чибиса в живот, после этого главу региона госпитализировали и прооперировали. 12 апреля его выписали из больницы.
Нападавшего на губернатора — жителя города Апатиты Александра Быданова — ранили и задержали. Кировский городской суд арестовал его на два месяца.
Мужчина заявил, что сожалеет о содеянном, а на вопрос, что стало причиной нападения на Чибиса, ответил: «Стечение обстоятельств». При этом Следственный комитет ранее сообщал, что на допросе Быданов признался в неприязни к губернатору. Лично он с ним знаком не был.
На время исполняющей обязанности губернатора Мурманской области была назначена заместительница Чибиса Надежда Аксенова.
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