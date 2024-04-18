Путин на встрече с губернатором Чибисом спросил о его здоровье после нападения

Путин спросил у губернатора Чибиса о его состоянии после нападения

Владимир Путин по видеосвязи провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом поинтересовался состоянием его здоровья после нападения.

Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля

«Как себя чувствуете?» — спросил президент.

«Восстанавливаюсь, но уже на рабочем месте, в рабочем режиме», — ответил Чибис.

Нападение на губернатора произошло 4 апреля. Мужчина с ножом ранил Чибиса в живот, после этого главу региона госпитализировали и прооперировали. 12 апреля его выписали из больницы.

Нападавшего на губернатора — жителя города Апатиты Александра Быданова — ранили и задержали. Кировский городской суд арестовал его на два месяца.

Мужчина заявил, что сожалеет о содеянном, а на вопрос, что стало причиной нападения на Чибиса, ответил: «Стечение обстоятельств». При этом Следственный комитет ранее сообщал, что на допросе Быданов признался в неприязни к губернатору. Лично он с ним знаком не был.

На время исполняющей обязанности губернатора Мурманской области была назначена заместительница Чибиса Надежда Аксенова.