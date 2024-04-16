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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области жительница Теткино получила ранения при обстреле

Старовойт: местная жительница пострадала при обстреле поселка в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram

В результате обстрела поселка Теткино в Курской области была ранена местная жительница, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Ей была оказана первая помощь, после чего пострадавшую доставили в районную больницу», — написал он в Telegram.

Всего в ходе обстрела были повреждены 11 домовладений, четыре автомобиля и два магазина. В трехэтажном многоквартирном доме выбиты стекла. Один дом серьезно пострадал от прямого попадания, еще в одном взрывом повредило фасад, сообщил Старовойт.

Старовойт сообщил об атаке дронов-камикадзе на село Коровяковка
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Фото:Яндекс.Карты

10 апреля в поселке Теткино в результате атаки дрона-камикадзе сгорел автомобиль газовой службы. При обстреле Глушковского района была повреждена линия электропередачи, несколько населенных пунктов остались без электроснабжения.

С начала российской военной операции на Украине Курская область и другие регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

В Курской области жительница Теткино получила ранения при обстреле
В Курской области жительница Теткино получила ранения при обстреле

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Теги
Персоны
Курская область обстрел пострадавшие Роман Старовойт
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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