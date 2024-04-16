В Курской области жительница Теткино получила ранения при обстреле
В результате обстрела поселка Теткино в Курской области была ранена местная жительница, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Ей была оказана первая помощь, после чего пострадавшую доставили в районную больницу», — написал он в Telegram.
Всего в ходе обстрела были повреждены 11 домовладений, четыре автомобиля и два магазина. В трехэтажном многоквартирном доме выбиты стекла. Один дом серьезно пострадал от прямого попадания, еще в одном взрывом повредило фасад, сообщил Старовойт.
10 апреля в поселке Теткино в результате атаки дрона-камикадзе сгорел автомобиль газовой службы. При обстреле Глушковского района была повреждена линия электропередачи, несколько населенных пунктов остались без электроснабжения.
С начала российской военной операции на Украине Курская область и другие регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.
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