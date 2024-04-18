Трехдневный пожар в здании биржи в Копенгагене. Фоторепортаж
В историческом здании биржи Копенгагена уже три дня горит пожар. Он начался 16 апреля — тогда в здании рухнул шпиль в виде переплетенных хвостов драконов, который был достопримечательностью Копенгагена. В момент пожара здание биржи находилось на реконструкции.
Тушение пожара продолжилось на второй день — к этому моменту от здания остались только внешние стены. На третий день пожарные тушили отдельные очаги пламени и занимались стабилизацией оставшихся конструкций.
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