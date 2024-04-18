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Общество ,  
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Трехдневный пожар в здании биржи в Копенгагене. Фоторепортаж

Кадры пожара в здании биржи в Копенгагене

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters
Фото: Ritzau Scanpix / Emil Helms / Reuters
Фото: Ritzau Scanpix / Emil Helms / Reuters
Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters
Фото: Ali Withers / Reuters
Фото: Ritzau Scanpix / Liselotte Sabroe / Reuters
Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters
Фото: Ritzau Scanpix / Reuters
Фото: Louise Breusch Rasmussen / Reuters
Фото: Tom Little / Reuters
Фото: Tom Little / Reuters
Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters
Фото: Ritzau Scanpix / Emil Helms / Reuters
Фото: Ritzau Scanpix / Emil Helms / Reuters
Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters
Фото: Ali Withers / Reuters
Фото: Ritzau Scanpix / Liselotte Sabroe / Reuters
Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters
Фото: Ritzau Scanpix / Reuters
Фото: Louise Breusch Rasmussen / Reuters
Фото: Tom Little / Reuters
Фото: Tom Little / Reuters
Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters
Фото: Ritzau Scanpix / Emil Helms / Reuters
Фото: Ritzau Scanpix / Emil Helms / Reuters
Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters
Фото: Ali Withers / Reuters
Фото: Ritzau Scanpix / Liselotte Sabroe / Reuters
Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters
Фото: Ritzau Scanpix / Reuters
Фото: Louise Breusch Rasmussen / Reuters
Фото: Tom Little / Reuters
Фото: Tom Little / Reuters

В историческом здании биржи Копенгагена уже три дня горит пожар. Он начался 16 апреля — тогда в здании рухнул шпиль в виде переплетенных хвостов драконов, который был достопримечательностью Копенгагена. В момент пожара здание биржи находилось на реконструкции.

Тушение пожара продолжилось на второй день — к этому моменту от здания остались только внешние стены. На третий день пожарные тушили отдельные очаги пламени и занимались стабилизацией оставшихся конструкций.

Пожарные третий день борются с огнем в здании биржи XVII века в Дании
Общество
Фото:Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

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Теги
Копенгаген Биржа Пожар
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