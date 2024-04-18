Трехдневный пожар в здании биржи в Копенгагене. Фоторепортаж

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters Фото: Ritzau Scanpix / Emil Helms / Reuters Фото: Ritzau Scanpix / Emil Helms / Reuters Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters Фото: Ali Withers / Reuters Фото: Ritzau Scanpix / Liselotte Sabroe / Reuters Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters Фото: Ritzau Scanpix / Reuters Фото: Louise Breusch Rasmussen / Reuters Фото: Tom Little / Reuters Фото: Tom Little / Reuters

В историческом здании биржи Копенгагена уже три дня горит пожар. Он начался 16 апреля — тогда в здании рухнул шпиль в виде переплетенных хвостов драконов, который был достопримечательностью Копенгагена. В момент пожара здание биржи находилось на реконструкции.

Тушение пожара продолжилось на второй день — к этому моменту от здания остались только внешние стены. На третий день пожарные тушили отдельные очаги пламени и занимались стабилизацией оставшихся конструкций.