Пожарные третий день борются с огнем в здании биржи XVII века в Дании

Пожарные третий день борются с огнем в здании биржи XVII века в Дании

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Спасатели уже третий день продолжают тушить пожар в историческом здании фондовой биржи в Копенгагене, сообщает пожарная служба Дании Hovedstadens Beredskab. Периодически пожарные тушат небольшие очаги возгорания, которые возникают на месте пожара.

«Стабилизация отдельно стоящих внешних стен будет продолжаться большую часть дня», — говорится в публикации от 18 апреля. По оценке службы, работы продлятся еще минимум сутки.

Пожар вспыхнул утром 16 апреля. В результате на башне биржи обрушился 56-метровый шпиль в виде скрученных хвостов четырех драконов. По легенде, он охранял строение от нападений и пожаров.

Накануне, 17 апреля, специалисты приступили к укреплению стен в выгоревшей части здания. Причины пожара пока неизвестны. Здание находилось на реконструкции — там меняли крышу и обновляли фасад.