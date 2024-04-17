Пожар в здании биржи XVII века в Копенгагене не смогли потушить за сутки
Пожарные до сих пор не смогли полностью потушить возгорание в историческом здании фондовой биржи в Копенгагене, сообщила крупнейшая пожарная служба Дании Hovedstadens Beredskab.
«Мы все еще работаем над тушением сгоревшей части здания, от которой остались только внешние стены. Параллельно вместе с подрядчиками занимаемся обеспечением устойчивости стен», — говорится в сообщении организации от 17 апреля.
В экстренной службе отметили, что в противоположной части здания, которую удалось спасти от огня, специалисты следят, чтобы возгорание не началось снова. Hovedstadens Beredskab ожидает, что огонь не удастся потушить еще в течение суток, сказано в заявлении.
Речь идет о здании Старой фондовой биржи Копенгагена, одном из самых известных в столице Дании. Пожар там начался накануне, в результате на башне биржи обрушился шпиль.
Горящему зданию почти 400 лет, оно в значительной степени разрушено, пишет TV2. Кроме шпиля у здания биржи обрушилась крыша. Также были утеряны хранившиеся в нем произведения искусства.
Здание фондовой биржи было построено в XVII веке. Датская торговая палата владела им с 1857 года. До 1974 года в здании размещалась Копенгагенская фондовая биржа .
Шпиль на здании биржи был выполнен в форме переплетенных вместе хвостов четырех драконов, он достигал высоты 56 м. Элемент был увенчан тремя коронами, символизирующими Данию, Норвегию и Швецию. По легенде, шпиль должен был охранять строение от вражеских нападений и пожаров.
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