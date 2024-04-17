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Пожар в здании биржи XVII века в Копенгагене не смогли потушить за сутки

TV2: пожар в здании биржи XVII века в Копенгагене не смогли потушить за сутки
Фото: Ritzau Scanpix / Liselotte Sabroe / Reuters
Фото: Ritzau Scanpix / Liselotte Sabroe / Reuters

Пожарные до сих пор не смогли полностью потушить возгорание в историческом здании фондовой биржи в Копенгагене, сообщила крупнейшая пожарная служба Дании Hovedstadens Beredskab.

«Мы все еще работаем над тушением сгоревшей части здания, от которой остались только внешние стены. Параллельно вместе с подрядчиками занимаемся обеспечением устойчивости стен», — говорится в сообщении организации от 17 апреля.

В экстренной службе отметили, что в противоположной части здания, которую удалось спасти от огня, специалисты следят, чтобы возгорание не началось снова. Hovedstadens Beredskab ожидает, что огонь не удастся потушить еще в течение суток, сказано в заявлении.

Пожар в здании биржи XVII века в Копенгагене не смогли потушить за сутки
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Речь идет о здании Старой фондовой биржи Копенгагена, одном из самых известных в столице Дании. Пожар там начался накануне, в результате на башне биржи обрушился шпиль.

Горящему зданию почти 400 лет, оно в значительной степени разрушено, пишет TV2. Кроме шпиля у здания биржи обрушилась крыша. Также были утеряны хранившиеся в нем произведения искусства.

Здание фондовой биржи было построено в XVII веке. Датская торговая палата владела им с 1857 года. До 1974 года в здании размещалась Копенгагенская фондовая биржа .

Шпиль на здании биржи был выполнен в форме переплетенных вместе хвостов четырех драконов, он достигал высоты 56 м. Элемент был увенчан тремя коронами, символизирующими Данию, Норвегию и Швецию. По легенде, шпиль должен был охранять строение от вражеских нападений и пожаров.

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Теги
Дания фондовая биржа Пожар историческое здание
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