В России в мае подорожает вино

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С 13 мая российские винодельческие компании поднимут цены на свою продукцию. Об этом они уведомили своих контрагентов, писал РБК со ссылкой на источники.

В российских винодельческих компаниях подтвердили повышение цен на свою продукцию с мая 2024 года. Цены на вино в зависимости от конкретного наименования поднимутся от 7 до 35%. Среди тех, кто увеличил стоимость своей продукции, — «Абрау-Дюрсо», «Кубань-Вино», «Цимлянские вина», «Союз-Вино» (бренды La petite perle, Zelёnaya dolina), винный дом «Фотисаль» (Agora, «Сокровища Крыма»), «Золотая балка» («Балаклава») и другие.

Одна из основных причин изменения стоимости винной продукции — рост ставок на акцизы, следует из письма компании «Абрау-Дюрсо». Еще один фактор, повлиявший на рост цен, — повышение ставки долгового финансирования, рассказала РБК директор по коммуникациям и связям с общественностью компании Ольга Фирстова. По ее словам, повышение стоимости продукции — первое за последние два года.

1 мая в России увеличились акцизные ставки на вино. Акциз на вино вырос с 34 до 108 рублей за один литр. Это не окончательное повышение. С 1 мая 2025 года акциз вырастет до 112 рублей, а с 1 мая 2026 года — до 116 рублей.

Летом 2023 года Россия почти вдвое увеличила пошлину на ввоз вин из США и Европы. Мера должна была стать дополнительным стимулом для отечественных производителей вин, заявила тогда замглавы Минсельхоза Оксана Лут. Большие производители, такие как «Абрау-Дюрсо» и «Кубань-Вино», не собирались в связи с этим повышать цены на свою продукцию, прокомментировал ситуацию винодел семейного предприятия «Николаев и сыновья» Михаил Николаев.