МИД заявил об ожидании от Армении разъяснений по соглашениям с США и ЕС
Россия ждет от Армении четкой реакции на информацию в СМИ о «военно-политических договоренностях» страны с США и Евросоюзом, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге.
Он напомнила, что ранее Армения подчеркивала, что ее сотрудничество со странами Запада не направлено против третьих стран.
«Мы, учитывая совокупность этих факторов, ожидаем от армянских властей четкой реакции на появившиеся сведения. А в идеале — их дезавуирования», — сказала Захарова.
В начале апреля 2024 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения стремится углублять отношения с Евросоюзом и США. В Брюсселе 5 апреля прошла трехсторонняя встреча Армения — США — Евросоюз.
МИД России, комментируя встречу, заявил, что западные страны хотят «превратить Армению в инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе». В ведомстве также призвали Ереван «не дать себя обмануть и повести страну по ложному пути».
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