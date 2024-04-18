Прокуратура начала проверку после массовой гибели дельфинов в Анапе

Прокуратура начала проверку после массовой гибели дельфинов в Анапе

Фото: David McNew / Getty Images

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку в связи с обнаружением погибших дельфинов на берегу Черного моря в Анапе. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края.

Тела млекопитающих направили на исследование для установления причин смерти. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщило ведомство.

Ранее директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей рассказала, что за последнее время число погибших дельфинов в Краснодарском крае резко возросло. По ее словам, в марте обнаружили погибшими 137 особей. Только за один день 31 марта организации сообщили о 26 погибших животных.

Белей отметила, что это серьезная цифра, и добавила, что для решения проблемы требуется пересмотреть правила рыболовства и заменить камбальные сети. Опрошенные РБК эксперты также считают, что резкий рост смертности дельфинов в Черном море обусловлен деятельностью человека.