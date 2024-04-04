Эксперты объяснили резкий рост числа погибших дельфинов в Черном море

Число погибших дельфинов в Краснодарском крае резко возросло, сообщила «РИА Новости» директор и соучредитель Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.

По ее словам, в марте количество мертвых дельфинов возросло до 137 особей, только за 31 марта организации сообщили о 26 погибших животных. Белей отметила, что это серьезная цифра, и добавила, что для решения проблемы требуется пересмотреть правила рыболовства и заменить камбальные сети.

Как пояснила РБК биолог Наталья Макеева, резкий рост смертности среди дельфинов в Черном море, которое омывает Краснодарский край, обусловлен деятельностью человека. «Всю прошлую неделю море штормило, и, как следствие, многократно возросло количество находок выброшенных на берег трупов дельфинов», — объяснила она.

Макеева рассказала, что за один день ей сообщили о трех погибших животных на дистанции в 50 км на крымском побережье, где она проводит наблюдения и отборы проб. Все животные погибли по разным причинам.

Так, один из дельфинов был абсолютно здоровым, второй самец — исхудалым и с многочисленными повреждениями кожи. Он мог погибнуть в сетях, от болезни или от хронического стресса и недоедания. Третью особь убили рыбаки, чтобы скрыть нежелательный прилов в свои сети.

Макеева призвала перестать манипулировать цифрами и «осознать», что дельфины гибнут прямо сейчас и за это ответственны люди.

По словам старшего научного сотрудника Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского Ирины Логоминовой, все три вида черноморских китообразных находятся в угнетенном состоянии из-за деятельности человека. Она отметила, что промышленное рыболовство последних десятилетий усиливает давление на дельфинов и на морскую прибрежную экосистему, что уничтожает кормовую базу животных, а сами они гибнут от действий рыбаков.

«Гибель черноморских китообразных в рыболовецких сетях — это всегда была одна из главных причин их смертности», — добавила Логоминова.

По мнению ученой, на обнаружение погибших китообразных на побережье влияют различные факторы, но критическую ситуацию для черноморских морских животных могут изменить меры по ограничению рыболовецкого промысла. «Решить проблему можно — ограничение рыболовства, полный запрет жаберных сетей, создание аквальных заповедников в местах сосредоточения дельфинов», — отметила Логоминова.