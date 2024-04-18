В Ростовской области при падении дрона пострадал работник предприятия
В результате падения обломков беспилотника в Каменске в Ростовской области пострадал сотрудник промышленного предприятия, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.
У мужчины легкие ранения — порезы, он отказался от госпитализации. В самом здании повреждено остекление. «Проводятся следственные мероприятия», — заключил глава региона.
Ранее ночью Голубев сообщил об уничтожении трех дронов над районом Каменск-Шахтинский. По его данным, беспилотники сбили около 2:00 мск.
Ростовская область, как и другие российские регионы, неоднократно попадала под атаки беспилотников. В частности, 12 апреля в городе Новошахтинске сбили четыре дрона, средства ПВО работали в районе чуть меньше часа.
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