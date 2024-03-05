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Политика ,  
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Путин поддержал идею создания зерновой биржи в рамках БРИКС

Путин поддержал инициативу по созданию зерновой биржи в БРИКС
Владимир Путин и Владимир Владимиров
Владимир Путин и Владимир Владимиров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым поддержал идею создания зерновой биржи в рамках БРИКС.

«Идея у вас очень хорошая <...>. Ваше предложение мы обязательно проработаем с партнерами», — сказал Путин в ответ на инициативу, предложенную председателем правления Союза экспортеров зерна Эдуардом Зерниным.

Президент подчеркнул, что биржевые индексы по традиции формируются в Европе и США. По мнению Путина, это несправедливо, потому что влияет на ценообразование.

По словам главы государства, многие страны — члены БРИКС заинтересуются идеей создания зерновой биржи.

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Зерновую сделку Россия и Украина отдельно друг от друга заключили при посредничестве Турции и ООН в июле 2022 года. Часть договоренностей касалась вывоза зерна с Украины, другая часть — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Россия неоднократно заявляла, что вторая часть соглашения не выполняется. Москва также обвиняет Запад в поставках зерна с Украины не в беднейшие страны, а в Европу. 18 июля 2023 года Россия официально прекратила участие в сделке.

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Власти заявляют, что готовы вернуться к соглашению «только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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