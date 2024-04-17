ПВО сбила над Белгородской областью 14 снарядов из Vampire
Российские силы ПВО перехватили над Белгородской областью 14 снарядов, запущенных из РСЗО RM-70 «Вампир», сообщило Министерство обороны.
Губернатор региона Вячеслав Гладков также уточнил, что системы ПВО сбили 14 воздушных целей на подлете к Белгороду. По предварительной информации, пострадавших нет.
«В Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Пуляевка в одном частном домовладении пробита крыша навеса и повреждено крыльцо», — отметил Гладков. Он добавил, что на месте работают оперативные службы. Сейчас информация о последствиях уточняется.
Ранее в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Гладков призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, спуститься в укрытие или другое безопасное место. Они производятся в том числе с помощью РСЗО Vampire. В последний раз Белгородская область подверглась обстрелу из этого типа реактивной системы залпового огня в начале апреля. Тогда средства противовоздушной обороны уничтожили десять реактивных снарядов над территорией региона.
В Белгородской области регулярно объявляется ракетная опасность, регион подвергается атакам беспилотников и обстрелам.
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