ПВО сбила над Белгородской областью 14 снарядов из Vampire

В Белгородской области объявили сирену ракетной опасности перед работой систем ПВО. Снаряды РСЗО Vampire сбили на подлете к Белгороду

Российские силы ПВО перехватили над Белгородской областью 14 снарядов, запущенных из РСЗО RM-70 «Вампир», сообщило Министерство обороны.

Губернатор региона Вячеслав Гладков также уточнил, что системы ПВО сбили 14 воздушных целей на подлете к Белгороду. По предварительной информации, пострадавших нет.

«В Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Пуляевка в одном частном домовладении пробита крыша навеса и повреждено крыльцо», — отметил Гладков. Он добавил, что на месте работают оперативные службы. Сейчас информация о последствиях уточняется.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Гладков призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, спуститься в укрытие или другое безопасное место. Они производятся в том числе с помощью РСЗО Vampire. В последний раз Белгородская область подверглась обстрелу из этого типа реактивной системы залпового огня в начале апреля. Тогда средства противовоздушной обороны уничтожили десять реактивных снарядов над территорией региона.

В Белгородской области регулярно объявляется ракетная опасность, регион подвергается атакам беспилотников и обстрелам.