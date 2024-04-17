В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — рекомендовал глава Белгородской области. Тех, кто находится на улице, он призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.
В регионе регулярно объявляется ракетная опасность, он подвергается атакам беспилотников и обстрелам.
В последний раз сигнал ракетной опасности в Белгороде запустили в ночь на 9 апреля, его отменили спустя десять минут. До этого Минобороны отчиталось, что около 23:00 8 апреля в Белгородской области была предотвращена попытка атаки на регион с помощью беспилотника — силы ПВО уничтожили дрон.
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