 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — рекомендовал глава Белгородской области. Тех, кто находится на улице, он призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

В Токмаке объявили ракетную опасность
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В регионе регулярно объявляется ракетная опасность, он подвергается атакам беспилотников и обстрелам.

В последний раз сигнал ракетной опасности в Белгороде запустили в ночь на 9 апреля, его отменили спустя десять минут. До этого Минобороны отчиталось, что около 23:00 8 апреля в Белгородской области была предотвращена попытка атаки на регион с помощью беспилотника — силы ПВО уничтожили дрон.

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Белгород Белгородская область ракетная опасность Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Белгороде и окрестностях ракетная опасность продлилась менее 10 минут
Политика
В Белгородской области сообщили об обстреле села Красный Октябрь
Политика
Над Белгородом сбили три украинских беспилотника
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 17 апр, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 17 апр, 16:37
В Воронежской области пострадала пенсионерка при падении дрона Политика, 00:02
«Металлург» и «Локомотив» разыграют Кубок Гагарина. Кто фаворит финала Спорт, 00:00
Эксперты сообщили об упавшем интересе инвесторов к российскому госдолгу Финансы, 00:00
Рособрнадзор допустил возможность изменения экзаменов для мигрантов Общество, 00:00
Автобус с хоккеистами слетел в кювет из-за лопнувшего колеса Общество, 17 апр, 23:59
В России выросло число приговоров по делам о госизмене и шпионаже Политика, 17 апр, 23:43
Как выглядит построенная жителями в Оренбурге дамба. Видео Общество, 17 апр, 23:25
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
ПВО сбила над Белгородской областью 14 снарядов из Vampire Политика, 17 апр, 23:23
Оппозиция Грузии выдвинула ультиматум из-за закона об иноагентах. Видео Политика, 17 апр, 23:15
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности Политика, 17 апр, 23:08
ЦАХАЛ сообщила об атаке истребителей по инфраструктуре «Хезболлы» Политика, 17 апр, 23:06
Как Париж и Баку довели свои отношения до отзыва французского посла Политика, 17 апр, 23:00
В Воронеже украинский дрон повредил промышленное здание Политика, 17 апр, 22:25
Байден поддержал раздельные пакеты помощи Израилю и Украине Политика, 17 апр, 22:12