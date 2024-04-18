Мэрия Белгорода объявила об опасности атаки беспилотников
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников, сообщила пресс-служба мэрии города.
Власти призвали жителей быть бдительными. Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, после чего Минобороны сообщило об уничтожении 14 снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, их сбили на подлете к городу.
В результате воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины в селе Пуляевка в одном частном домовладении была пробита крыша навеса, крыльцо получило повреждения. Гладков уточнил, что на месте работают оперативные службы.
В Белгородской области регулярно объявляется ракетная опасность, регион подвергается атакам беспилотников и обстрелам.
В последний раз дроны в Белгородской области сбили вечером 14 апреля, это была четвертая атака на регион за сутки.
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