Мэрия Белгорода объявила об опасности атаки беспилотников

В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников, сообщила пресс-служба мэрии города.

Власти призвали жителей быть бдительными. Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, после чего Минобороны сообщило об уничтожении 14 снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, их сбили на подлете к городу.

В результате воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины в селе Пуляевка в одном частном домовладении была пробита крыша навеса, крыльцо получило повреждения. Гладков уточнил, что на месте работают оперативные службы.

В Белгородской области регулярно объявляется ракетная опасность, регион подвергается атакам беспилотников и обстрелам.

В последний раз дроны в Белгородской области сбили вечером 14 апреля, это была четвертая атака на регион за сутки.