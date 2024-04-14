Минобороны: силы ПВО сбили два дрона над Белгородской областью

Над Белгородской областью сбили два беспилотника

Российские средства ПВО около 21:05 мск сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Это четвертая атака на регион за сутки. Ранее над Белгородской областью сбили три дрона — около 13:30, 14:30 и 16:00 мск, отчиталось Минобороны.

С начала российской военной операции Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников.

Накануне, 13 апреля, два дрона-камикадзе атаковали трактор и «КАМАЗ» в поле между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский. В результате взрыва пострадал тракторист, он получил осколочное ранение плеча. Мужчину доставили в больницу. Трактор и «КАМАЗ» получили повреждения.