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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили два беспилотника

Минобороны: силы ПВО сбили два дрона над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО около 21:05 мск сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Это четвертая атака на регион за сутки. Ранее над Белгородской областью сбили три дрона — около 13:30, 14:30 и 16:00 мск, отчиталось Минобороны.

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Фото:Global Look Press

С начала российской военной операции Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. 

Накануне, 13 апреля, два дрона-камикадзе атаковали трактор и «КАМАЗ» в поле между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский. В результате взрыва пострадал тракторист, он получил осколочное ранение плеча. Мужчину доставили в больницу. Трактор и «КАМАЗ» получили повреждения.

Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Над Белгородской областью сбили два беспилотника

Теги
Белгородская область беспилотники Минобороны ПВО
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Над Белгородской областью сбили второй за утро беспилотник
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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
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