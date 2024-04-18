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Политика ,  
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В США заблокировали попытку импичмента министра внутренней безопасности

Сенат США заблокировал попытку импичмента главы МВБ Майоркаса

Сенат конгресса США заблокировал две статьи об импичменте министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, которые касались «умышленного и систематического отказа соблюдать закон» и «злоупотребления общественным доверием», сообщает CNN.

Заседание открыл лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер. Он предложил республиканцам временное соглашение, которое позволило бы провести дебаты и голосование по резолюциям судебного разбирательства. Сенатор-республиканец Эрик Шмитт возразил, заявив, что он не согласится на это предложение, которое может завершиться «беспрецедентным» в истории США шагом по прекращению дела об импичменте без суда.

Согласно федеральному закону США об импичменте, расследование для начала процедуры должны инициировать в палате представителей, а сам процесс по делу об импичменте проводят в сенате США, где сенаторы выступают в качестве присяжных. Для импичмента необходимо собрать как минимум две трети голосов (в сенате всего 100 мест, из них 51 у демократов и 49 у республиканцев).

В итоге сенат принял предложение об отмене статей об импичменте 51 голосом против 48. Большинство республиканцев выступили за импичмент, поскольку, по их мнению, Майоркас несет ответственность за игнорирование мер контроля на границе США и Мексики, поскольку он «целенаправленно и систематически отказывался подчиниться закону».

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Джо Байден

В январе Нацгвардия и полиция Техаса взяли под контроль территорию парка у Игл-Пасс и перестали пропускать через нее автомобили агентов федеральной погранслужбы. Из-за ухудшения обстановки на южной границе было установлено несколько рядов колючей проволоки на берегу реки Рио-Гранде — природного барьера между США и Мексикой. Нацгвардии Техаса и полицейским, переброшенным к границе, было разрешено арестовывать нелегальных мигрантов по обвинению в нарушении общественного порядка.

В феврале палата представителей США поддержала резолюцию об импичменте Майоркасу. «За» проголосовали 214 законодателей, 213 выступили «против», резолюция должна была пройти сенат.

Президент США Джо Байден назвал голосование по импичменту «вопиющим актом неконституционной ангажированности» и «политическим трюком». По его словам, Майоркас, будучи кубинским иммигрантом, который приехал в США с семьей в качестве политических беженцем, более двух десятилетий «добросовестно служил Америке» на своем посту.

Пресс-секретарь МВБ Миа Эренберг сказала, что республиканцы тратят время вместо того, чтобы «работать над решением серьезных проблем на нашей границе».

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Теги
импичмент США Министерство внутренней безопасности Сенат
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