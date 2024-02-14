В США поддержали резолюцию об импичменте министру внутренней безопасности

Палата представителей США поддержала резолюцию об импичменте министру внутренней безопасности (МВБ) Алехандро Майоркасу. Об этом сообщает CNN.

«За» объявление импичмента Майоркасу проголосовало 214 законодателей, 213 выступили «против». Теперь резолюцию должен рассмотреть сенат. Он вряд ли поддержит импичмент, поскольку контролируется демократами, поддерживающими Майоркаса, отмечает CNN.

Ранее палата представителей не смогла поддержать резолюцию об импичменте Майоркасу. Тогда «против» проголосовало 216 законодателей, «за» высказались 214. На голосовании не присутствовали лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ и демократ Эл Грин.

Республиканцы возложили на Майоркаса вину в беспрецедентном притоке мигрантов на границе США с Мексикой, пишет «Би-би-си». По их мнению, он не принял необходимые меры для обеспечения безопасности на границе. Спикер-республиканец палаты представителей Майк Джонсон сказал, что Майоркас «заслуживает импичмента».

Президент США Джо Байден назвал голосование по импичменту «вопиющим актом неконституционной ангажированности» и «политическим трюком». «Министр внутренней безопасности Майоркас, кубинский иммигрант, который приехал в Соединенные Штаты со своей семьей в качестве политических беженцев, провел более двух десятилетий, добросовестно служа Америке», — заявил глава государства. Пресс-секретарь МВБ Миа Эренберг сказала, что республиканцы тратят время вместо того, чтобы «работать над решением серьезных проблем на нашей границе».