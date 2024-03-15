Белый дом попросил республиканцев не добиваться импичмента Байдена
Белый дом обратился к членам Республиканской партии с призывом прекратить искать основания для импичмента президента США Джо Байдена, сообщает газета New York Times.
Издание ознакомилось с письмом советника Белого дома Эдварда Сискела спикеру палаты представителей США Майку Джонсону.
«Очевидно, что настало время двигаться дальше, господин спикер. С импичментом покончено. Американскому народу предстоит проделать слишком много важной работы, чтобы продолжать тратить время на этот фарс», — цитирует издание письмо.
Сискел также отметил, что большинство в палате представителей должно работать с президентом над развитием американской экономики, национальной безопасности и заниматься другими важными проблемами.
Возглавляемая республиканцами палата представителей ведет формальное расследование против Байдена и его семьи с декабря 2023 года. В рамках процедуры конгрессмены работают над сбором доказательств коррупции и злоупотребления полномочиями. В частности, республиканцы подозревают американского лидера в том, что он извлек личную выгоду от сделок своего сына Хантера Байдена с иностранными партнерами, в том числе украинскими.
Одним из итогов расследования может стать решение юридического комитета палаты начать процесс импичмента действующего президента.
Сам Байден в декабре назвал расследование «политическим трюком».
«Вместо того чтобы сделать что-нибудь, чтобы помочь улучшить жизнь американцев, они сосредоточены на том, чтобы атаковать меня ложью», — отметил президент.
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