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Выборы президента США ,  
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Белый дом попросил республиканцев не добиваться импичмента Байдена

Белый дом призвал республиканцев оставить попытки добиться импичмента Байдена
Сюжет
Выборы президента США
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Белый дом обратился к членам Республиканской партии с призывом прекратить искать основания для импичмента президента США Джо Байдена, сообщает газета New York Times.

Издание ознакомилось с письмом советника Белого дома Эдварда Сискела спикеру палаты представителей США Майку Джонсону.

«Очевидно, что настало время двигаться дальше, господин спикер. С импичментом покончено. Американскому народу предстоит проделать слишком много важной работы, чтобы продолжать тратить время на этот фарс», — цитирует издание письмо.

Сискел также отметил, что большинство в палате представителей должно работать с президентом над развитием американской экономики, национальной безопасности и заниматься другими важными проблемами.

Возглавляемая республиканцами палата представителей ведет формальное расследование против Байдена и его семьи с декабря 2023 года. В рамках процедуры конгрессмены работают над сбором доказательств коррупции и злоупотребления полномочиями. В частности, республиканцы подозревают американского лидера в том, что он извлек личную выгоду от сделок своего сына Хантера Байдена с иностранными партнерами, в том числе украинскими.

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Политика
Джо Байден

Одним из итогов расследования может стать решение юридического комитета палаты начать процесс импичмента действующего президента.

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Сам Байден в декабре назвал расследование «политическим трюком».

«Вместо того чтобы сделать что-нибудь, чтобы помочь улучшить жизнь американцев, они сосредоточены на том, чтобы атаковать меня ложью», — отметил президент.

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Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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