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Наводнения в России ,  
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Курганский губернатор попросил «любителей поснимать» не гулять по дамбе

Курганский губернатор призвал снимающих паводок не мешать на дамбе
Сюжет
Наводнения в России
Люди на городской дамбе на реке Тобол
Люди на городской дамбе на реке Тобол (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Прогулки по набережной реки Тобол и дамбе в Кургане сейчас не только небезопасны для самих гуляющих, но и мешают работникам коммунальных служб укреплять дамбу в частично подтопленном городе, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

По его информации, вода из реки в Кетовском округе региона перешагнула уровень в 11 метров, а в самом городе Курган превысила опасную отметку уже на полметра, приблизившись к 9 метрам. В результате более 100 садовых товариществ и несколько микрорайонов в городе на правом берегу Тобола подтоплены либо затоплены. «Наша с вами задача до последней возможности бороться за микрорайоны левого берега и центра города, не пуская сюда воду», — сказал Шумков.

Он обратился к «любителям поснимать на телефон быстрый Тобол» с просьбой не прогуливаться по дамбе и набережной, потому что это мешает «окарауливанию и укреплению дамбы».

Уровень воды у Кургана превысил опасную отметку
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Горожанам, живущим под дамбой и вблизи ее, он посоветовал подготовиться к возможной эвакуации на случай ухудшения ситуации, уже сейчас увезти детей и маломобильных родственников в более высокие части Кургана или в пункты временного размещения.

Жителям сел Кетовского и Белозерского округов, расположенных ниже по течению Тобола от города Кургана он призвал начать самостоятельную эвакуацию.«Вода идет к вам. Мы направляем к вам силы и средства группировки для эвакуационно-спасательных работ. Но им нужна ваша помощь», — написал он.

Курганский губернатор попросил «любителей поснимать» не гулять по дамбе
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Власти Курганской области к утру среды вывезли более 13,5 тыс. человек с территорий региона, уже затронутых паводком, и из зон с риском подтопления. Большинство разместились у родственников, для остальных открыты ПВР.

По последним данным властей, в таких пунктах находится 931 человек, в том числе 200 детей.

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Теги
Курганская область паводок эвакуация Вадим Шумков
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