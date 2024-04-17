Кагарлицкого этапируют из СИЗО в колонию

Борис Кагарлицкий (в центре) (Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС)

Социолога и публициста Бориса Кагарлицкого (признан иноагентом), которого обвинили в оправдании терроризма, 17 апреля начнут этапировать из СИЗО Зеленограда в колонию для отбытия наказания, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Ерохов.

«17 апреля во время посещения профессора Б.Ю. Кагарлицкого в СИЗО-12 Зеленограда мы были уведомлены, что в этот день он будет этапирован в исправительную колонию общего режима для отбывания наказания», — рассказал адвокат.

Он добавил, что не знает, куда именно собираются отправить социолога.

РБК обратился за комментарием к адвокату Сергею Ерохову.

В декабре 2023 года Кагарлицкому назначили штраф по делу об оправдании терроризма в размере 609 тыс. руб. и отпустили в зале суда. Однако сторона обвинения оспорила это решение, и 13 февраля 2024 года апелляционный суд заменил социологу штраф на пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Кагарлицкого арестовали в июле 2023 года. В отношении него завели дело об оправдании терроризма — ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса. Как пояснил представитель защиты, оно связано с видеороликом социолога о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года.