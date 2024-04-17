Во втором регионе подняли выплаты заключившим контракт до ₽1 млн

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Жители Нижнего Новгорода, заключившие контракт с Минобороны, в военкоматах города, получат единовременную выплату в размере 1 млн руб., сообщил мэр Юрий Шабалаев.

Деньги будут выплачивать из бюджета города, региона и Минобороны, уточнил Шалабаев. Выплата вырастет для всех, кто заключил контракт с 1 апреля.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение об увеличении выплаты для военнослужащих, заключивших контракт в регионе до 500 тыс. руб. Таким образом, вместе с федеральной выплатой 195 тыс. руб. военнослужащим полагалось 695 тыс. руб.

В начале апреля единовременные выплаты заключившим контракт также подняли до 1 млн руб. в Краснодарском крае.

С начала года единовременные выплаты также подняли в Брянской (вдвое — до 400 тыс. руб.) и Ростовской областях (до 700 тыс. руб.).

По данным Минобороны, ежедневно в пункты отбора для службы по контракту приходят до 1,7 тыс. человек. К началу апреля с начала года контракт с Вооруженными силами заключили 100 тыс. человек, сообщили в ведомстве.