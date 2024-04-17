Глава Ассоциации банков рассказал, как мошенники почти обманули его жену

Анатолий Козлачков (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Банковские мошенники попытались обмануть жену главы Ассоциации банков России Анатолия Козлачкова, которая всю жизнь проработала главным бухгалтером. Об этом он рассказал на конференции «Платежная индустрия — стратегическое развитие и новые решения».

«Вчера развели мою жену, человека крайне недоверчивого, всю жизнь проработавшего главным бухгалтером. Главный бухгалтер, как известно, вообще, кроме своих балансов, никому и ничему не доверят», — сообщил Козлачков.

Он добавил, что его жена в последний момент догадалась об обмане, после чего пошла в МФЦ, чтобы отменять «целый ряд операций».

В конце марта Центробанк предупредил россиян о новой схеме мошенничества с налоговыми декларациями. Мошенники называют себя сотрудниками налоговой службы и рассылают по электронной почте письма с требованием предоставить декларацию о доходах, для чего предлагают пройти по ссылке на «форму» и оставить в том числе банковские реквизиты.

Эти данные злоумышленники затем используют для хищения денег. В ЦБ объяснили, что налоговые органы не рассылают письма о задолженности с предложением погасить ее онлайн.