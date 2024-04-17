Глава Ассоциации банков рассказал, как мошенники почти обманули его жену
Банковские мошенники попытались обмануть жену главы Ассоциации банков России Анатолия Козлачкова, которая всю жизнь проработала главным бухгалтером. Об этом он рассказал на конференции «Платежная индустрия — стратегическое развитие и новые решения».
«Вчера развели мою жену, человека крайне недоверчивого, всю жизнь проработавшего главным бухгалтером. Главный бухгалтер, как известно, вообще, кроме своих балансов, никому и ничему не доверят», — сообщил Козлачков.
Он добавил, что его жена в последний момент догадалась об обмане, после чего пошла в МФЦ, чтобы отменять «целый ряд операций».
В конце марта Центробанк предупредил россиян о новой схеме мошенничества с налоговыми декларациями. Мошенники называют себя сотрудниками налоговой службы и рассылают по электронной почте письма с требованием предоставить декларацию о доходах, для чего предлагают пройти по ссылке на «форму» и оставить в том числе банковские реквизиты.
Эти данные злоумышленники затем используют для хищения денег. В ЦБ объяснили, что налоговые органы не рассылают письма о задолженности с предложением погасить ее онлайн.
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