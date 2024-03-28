Россиян предупредили о новом мошенничестве с налоговыми декларациями

Мошенники от лица налоговой рассылают письма с требованием подать декларацию о доходах и ссылкой на «форму», сообщили в ЦБ. Жертв просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты, что приводит к хищениям

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Мошенники стали выдавать себя за сотрудников налоговой службы и рассылать по электронной почте письма с требованием предоставить декларацию о доходах, для чего предлагают пройти по ссылке на «форму» и оставить в том числе банковские реквизиты, сообщили в пресс-службе Центробанка.

«На открывшейся странице человека просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты (ее номер, имя и фамилию владельца карты, трехзначный код с оборотной стороны) якобы для идентификации налогоплательщика», — пояснили в ЦБ. Таким образом злоумышленники получают информацию для хищения денег и возможность использовать персональные данные для нового обмана.

В Банке России призвали россиян не реагировать на подобные письма: не переходить по ссылкам и не оставлять свои данные. Там также напомнили, что налоговые органы не рассылают письма о задолженности с предложением погасить ее онлайн. Всю информацию можно узнать самостоятельно в «Личном кабинете налогоплательщика».

Декларацию о доходах за 2023 год, в том числе от продажи имущества, акций, аренды, необходимо подать в ведомство с 1 января по 2 мая, напомнили в Центробанке.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал о создании фишинговых сайтов, которые позволяют получить доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах». Злоумышленники рассылали push-уведомлений с требованием подтвердить паспортные данные на портале и ссылкой на якобы оператора связи, а затем на «Госуслуги». Когда пользователь вводил логин и пароль от личного кабинета, мошенники получали его учетные данные.