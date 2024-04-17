Власти заявили о снятии запрета для сноса Арки дружбы народов в Киеве

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С Арки дружбы народов в Киеве, которую в 2022 году переименовали в Арку свободы украинского народа, сняли охранный статус, сообщило Минкультуры Украины.

«После этого решения монумент утратил статус памятника истории и может быть демонтирован», — заявили в ведомстве. Памятник вывели из реестра недвижимых памятников Украины и объектов культурного наследия.

Решение о снятии ее охранного статуса принято по представлению Киевсовета и по экспертному заключению Министерства культуры Украины. В ведомстве считают, что арка относится «к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу».

Монумент был возведен в ознаменование воссоединения Украины с Россией, что и написано на постаменте. Под аркой располагалась скульптура двух рабочих — украинца и русского. Ее убрали в апреле 2022 года. Теперь в композиции остались групповая скульптура из красного гранита со сценой с Переяславской рады и титановая арка в виде радуги. Саму скульптуру переименовали в «Арку свободы украинского народа». Но несмотря на это, сообщили в Минкультуры Украины, «монумент представляет исключительно советские идеологемы и коннотации».

Памятник стоит в Киеве в Крещатом парке с 1981 года. До этого на его месте размещались колесо обозрения и смотровая площадка.

Дискуссия о судьбе памятника в Киеве идет уже несколько лет. Как сообщало агентство «РИА Новости Украина», в мае 2014 года глава киевской горадминистрации Владимир Бондаренко предлагал снести памятник и установить на его месте церковь. В сентябре 2015 года то же самое предлагал сделать главный архитектор Киева Сергей Целовальник. Он заявлял, что арка бесполезна и у памятника нет никаких художественных достоинств.

В 2016 году министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что арку следует снести и на ее месте установить памятник военным, принимавшим участие в конфликте на востоке страны после 2014 года. Через некоторое время в украинском Минкультуры уточнили, что еще размышляют над судьбой арки, но скульптуры точно демонтируют.

В начале сентября 2021 года в Киеве снесли памятник дружбы с Москвой. Как сообщили в Киевском городском совете, на балансе которого был монумент, «памятные знаки потеряли смысл и вызывают значительный общественный резонанс», так как Россия «угрожает суверенитету Украины». За снос установленного в 2001 году монумента проголосовали летом 2021 года 80 из 118 депутатов городского совета Киева.