На Украине демонтировали советскую звезду на обелиске «Город-герой Киев»

В Киеве демонтировали советскую звезду в честь победы над Германией

Фото: РИА Новости

На площади Победы (новое название — Галицкая площадь) в Киеве демонтировали советскую звезду на обелиске «Город-герой Киев», сообщил телеканал «Суспiльне».

Как уточнило издание «Страна.ua», советскую звезду установили в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войне. Пятиконечная золотая звезда находилась на самом верху монумента.

В сентябре работники департамента территориального контроля убрали из боковых панелей памятника советские звезды и памятную доску на русском языке, а также заменили надпись «1941» на «1939» — год, когда началась Вторая мировая война.

Обелиск городу-герою Киеву установили на площади после реконструкции в 1982 году. По бокам находились позолоченные изображения медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина. Памятник представляет собой 40-метровый пилон, облицованный белым мрамором.

Площадь Победы получила новое название — Галицкая площадь — в феврале 2023 года. Тогда мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе продолжается «процесс дерусификации».

После начала российской спецоперации на Украине стали сносить памятники, связанные с Россией, Российской империей и СССР.

В августе на монументе «Родина-мать» на правом берегу Днепра установили украинский герб вместо герба СССР. В конце июля директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сказал, что «Родину-мать» переименуют в «Украину-мать».