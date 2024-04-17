В Севастополе объявили воздушную тревогу

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В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в 16:35 мск в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил в 16:29 оперштаб региона. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям служб безопасности.

С начала военной операции Крым не раз подвергался обстрелам. Так, 24 марта Развожаев заявил об отражении военными самой массированной за последнее время атаки на Севастополь. После попадания осколка ракеты в один из домов погиб 65-летний мужчина. От осколков также пострадали четыре человека. В некоторых домах в центре города выбило стекла.

В ночь на 9 апреля в Севастополе раздались звуки взрывов. Как пояснил тогда Развожаев, сработала «система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели». Он заверил, что в городе «все спокойно» и никакие объекты инфраструктуры не пострадали.