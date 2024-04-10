Мужчина получил 9 лет за попытку госизмены и участия в «Легионе «Свобода России»

Мужчина получил девять лет за попытку вступить в «Легион «Свобода России»

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Второй Западный окружной военный суд признал выходца из Республики Татарстан Вячеслава Кузнецова виновным в покушении на госизмену и попытке примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России». Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщили РБК в суде.

Кузнецов — 36-летний уроженец города Мензелинск, признан виновным по части 1 статьи 30 и статьи 275 Уголовного кодекса — в покушении на госизмену путем перехода на сторону противника. Приговор ему также вынесли части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205.5 за участие в организации, которая в России признана террористической.

Приговор суд вынес путем частичного сложения наказаний. Три года из девяти осужденный проведет в тюрьме, а остальные шесть лет — в колонии строгого режима, уточнили в суде. Там заявили, что, Кузнецов признал вину, раскаялся в содеянным и сотрудничал со следствием.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован одной из сторон.

Суд пришел к выводу, что безработный Кузнецов решил незаконно пересечь границу России, перейти на сторону противника и вступить в «Легион «Свобода России».

Мужчина дважды пытался попасть на Украину пешком в разных частях Белгородской области, однако «его дважды разворачивали военные», заявила сторона обвинения. В июне 2023 года осужденный вновь попытался осуществить задуманное, и был задержан российскими силовиками.

Кузнецов сразу признал вину и рассказал ФСБ о подготовке к пересечению границы, а также о своих планах, сообщили в суде. По данным пресс-службы, мужчина отправил на почту «Легиона «Свобода России» анкету, и собирался выполнять поставленные противником задачи, «направленные против безопасности и интересов» после пересечения границы.

Верховный суд признал «Легион «Свобода России» террористическим и запретил его деятельность на территории страны в марте 2023 года.