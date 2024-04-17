Песков рассказал о конструктивных контактах с Израилем и Ираном

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Кремль продолжает конструктивные рабочие контакты как с Ираном, так и с Израилем, призывая стороны к деэскалации и сдержанности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Его спросили, обсуждают ли российские власти поддержку Ирана в случае прямого конфликта с Израилем. Песков в ответ отказался считать нынешнюю ситуацию «косвенным конфликтом» и добавил, что «разрастание» конфликта не выгодно ни одной из сторон. «Это не в интересах ни Израиля, ни Ирана, ни всего региона», — подчеркнул он.

«У нас очень конструктивные рабочие контакты с Тегераном. <...> Мы имеем контакты и с Израилем тоже, они также носят конструктивный характер. <...> Мы ведем диалог, и мы говорим о необходимости скорейшей деэскалации, и мы призываем все страны региона к разумной сдержанности в этой ситуации», — добавил пресс-секретарь.

На вопрос, была ли заранее проинформирована Москва об атаках на Израиль, Песков ответил: «Здесь я ничего не могу вам сказать».

Накануне, 16 апреля, президент России Владимир Путин в разговоре с иранским коллегой Эбрахимом Раиси выразил надежду, что стороны конфликта проявят сдержанность и не допустят нового витка конфронтации.

Вечером 13 апреля Иран впервые нанес прямой удар по Израилю со своей территории. По данным Тель-Авива, было запущено около 300 дронов, крылатых и баллистических ракет, 99% были перехвачены силами Израиля и союзников. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал удар Ирана объявлением войны.

Газета The Jerusalem Post узнала, что Тель-Авив пока не определился с датой ответного удара. По данным издания, варианты ответа Израиля варьируются от ударов по ядерным объектам или площадкам запуска баллистических ракет и базам дронов до санкций и кибератаки.