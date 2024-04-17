В Нижнем Новгороде из-за ограничений на запасные аэродромы ушли два рейса
Во время действия ограничений на работу аэропорта Нижнего Новгорода на запасные аэродромы ушли два самолета, сообщила пресс-служба Росавиации. Там не уточнили, о каких рейсах идет речь.
«В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли два воздушных судна», — говорится в публикации. Ограничения действовали с 7:45 до 10:18 мск, уточнили в ведомстве.
Помимо Нижнего Новгорода, ограничения ввели в Казани и Нижнекамске, они действуют с 7:15 мск. В Росавиации объяснили меры необходимостью обеспечить безопасность полетов.
В предыдущий раз вылет и прилет самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода ограничивали 12 марта. Тогда беспилоник атаковал объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне, загорелась установка по переработке нефти.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки на российские регионы, заявил, что военные начеку, они делают все необходимое.
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