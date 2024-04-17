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В Нижнем Новгороде из-за ограничений на запасные аэродромы ушли два рейса

В Нижнем Новгороде во время ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Во время действия ограничений на работу аэропорта Нижнего Новгорода на запасные аэродромы ушли два самолета, сообщила пресс-служба Росавиации. Там не уточнили, о каких рейсах идет речь.

«В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли два воздушных судна», — говорится в публикации. Ограничения действовали с 7:45 до 10:18 мск, уточнили в ведомстве.

Росавиация сообщила об ограничениях работы аэропортов Казани и Нижнего
Общество
Фото:Марина Лысцева / ТАСС

Помимо Нижнего Новгорода, ограничения ввели в Казани и Нижнекамске, они действуют с 7:15 мск. В Росавиации объяснили меры необходимостью обеспечить безопасность полетов.

В предыдущий раз вылет и прилет самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода ограничивали 12 марта. Тогда беспилоник атаковал объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне, загорелась установка по переработке нефти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки на российские регионы, заявил, что военные начеку, они делают все необходимое.

В Нижнем Новгороде из-за ограничений на запасные аэродромы ушли два рейса
В Нижнем Новгороде из-за ограничений на запасные аэродромы ушли два рейса

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Теги
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