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Общество ,  
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В Москве автомобилю Tesla оторвало два колеса в ДТП

Автомобилю Tesla оторвало два колеса в ДТП на Киевском шоссе в Москве
Фото: Fotostand / Gelhot / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Fotostand / Gelhot / imago-images.de / Global Look Press

Внедорожник Range Rover и автомобиль Tesla столкнулись на Киевском шоссе в Москве, в результате последнему оторвало два колеса, передает «РИА Новости».

Агентство показало видеозапись с места аварии, на которой видны оба автомобиля. Корпус Tesla частично помят, также можно заметить одно оторванное колесо: оно стоит рядом с самой машиной. Автомобили стоят друг за другом цепочкой, рядом также находится грузовик коммунальных служб.

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Авария произошла днем 30 марта перед поворотом на деревню Алабино, пишет «РИА Новости». Автомобиль Tesla развернуло при столкновении, у него оторвалось заднее правое колесо. Второе, по данным агентства, лежало на обочине.

В Главном управлении МВД по Москве РБК сообщили, что уточняют информацию о происшествии.

Ранее, 27 марта, массовое ДТП произошло в Курске. У автобуса отказали тормоза, он врезался в две машины, которые загорелись. Пострадали десять человек.

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Москва ДТП Tesla электрокары
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