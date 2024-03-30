В Москве автомобилю Tesla оторвало два колеса в ДТП
Внедорожник Range Rover и автомобиль Tesla столкнулись на Киевском шоссе в Москве, в результате последнему оторвало два колеса, передает «РИА Новости».
Агентство показало видеозапись с места аварии, на которой видны оба автомобиля. Корпус Tesla частично помят, также можно заметить одно оторванное колесо: оно стоит рядом с самой машиной. Автомобили стоят друг за другом цепочкой, рядом также находится грузовик коммунальных служб.
Авария произошла днем 30 марта перед поворотом на деревню Алабино, пишет «РИА Новости». Автомобиль Tesla развернуло при столкновении, у него оторвалось заднее правое колесо. Второе, по данным агентства, лежало на обочине.
В Главном управлении МВД по Москве РБК сообщили, что уточняют информацию о происшествии.
Ранее, 27 марта, массовое ДТП произошло в Курске. У автобуса отказали тормоза, он врезался в две машины, которые загорелись. Пострадали десять человек.
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