В Подмосковье произошло массовое ДТП

Фото: МВД России

На Новорижском шоссе в Подмосковье произошли две аварии, по меньшей мере девять автомобилей получили повреждения, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД по региону.

ДТП произошли около 12:20 мск на 51-м км шоссе, уточнили в ведомстве. Там сообщили, что водитель Datsun не справился с управлением и столкнулся с Audi, которая ехала перед ним. В аварии никто не пострадал, пять транспортных средств получили механические повреждения.

Во втором ДТП Водитель Suzuki столкнулся с ехавшим впереди грузовиком Ford — никто не пострадал, четыре транспортных средства повреждены, добавили в МВД.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение частично ограничено», — уточнили в ведомстве.

ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что в ДТП участвовали 15 автомобилей. По предварительным данным, причинами стали скользкая дорога и снегопад.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что из-за метели 3 декабря видимость в Москве ухудшилась до 900 м: в Шереметьево — 700 м, Остафьево — 500 м, Внуково — 400 м.