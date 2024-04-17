В Туапсе учительница ударила школьника во время урока
В Туапсе полиция начала проверку после видео, на котором учительница одной из местных школ бьет школьника, сообщила пресс-служба главка МВД по Краснодарскому краю.
На видео, которое распространилось в Сети, педагог хватает ученика за пиджак, стаскивает со стула и пинает со словами: «Столько терплю, хамло!» По информации телеграм-канала Kub Mash, видео сняли еще в марте. Причиной такого поведения, по предварительным данным, стал отказ ученика убрать телефон.
«Назначено проведение проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям преподавателя», — сообщили в полиции.
В середине января воронежское управление СК начало проверку данных о том, что педагог систематически избивает школьников во время уроков. Поводом для разбирательства стало видео, на котором учитель физкультуры вмешался в драку учеников. Одного из мальчиков он ударил ладонью по лицу и толкнул, тот упал.
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