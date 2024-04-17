Пострадавшая в ДТП с трамваем в Петербурге умерла в больнице

Пострадавшая в ДТП с «умным» трамваем в Петербурге умерла в больнице

В Мариинской больнице скончалась 45-летняя жительница Петербурга, которая попала под трамвай на перекрестке возле метро «Приморская». Об этом сообщает «Фонтанка».

В комитете Петербурга по транспорту подчеркнули, что врачи сделали «все возможное». Ведомство выразило соболезнование и пообещало, что власти города возьмут на себя организацию похорон женщины. «Родные получат социальную выплату», — заверили в комитете.

Трамвай без пассажиров въехал в толпу людей, переходящих перекресток у станции метро «Приморская» 12 апреля. Пострадали три человека.

Водитель трамвая утверждает, что причиной ДТП стал отказ тормозов. Полиция проводит проверку.

Авария произошла с трамваем «Довлатов», оснащенным искусственным интеллектом. Он вышел на линию без пассажиров для обкатки.

Ретротрамвай «Довлатов» поставили Петербургу в ноябре 2023 года. Губернатор Александр Беглов тогда пояснил, что «Довлатов» — «умный» трамвай, оснащенный самыми современными системами с элементами искусственного интеллекта, в том числе комплексом активной безопасности».